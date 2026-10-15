हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती: होमगार्ड जवानों को फिजिकल टेस्ट से छूट, गृह विभाग ने डीजीपी को जारी किया पत्र

गृह विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार ने चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती के दौरान होमगार्ड जवानों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और ग्राउंड टेस्ट से छूट देने की स्वीकृति प्रदान की है। विभाग ने डीजीपी से इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की ओर से पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र में होमगार्ड जवानों को भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ग्राउंड टेस्ट से छूट देने की मंजूरी का उल्लेख है। पत्र पर गृह विभाग के उप सचिव मनमोहन चोपड़ा के हस्ताक्षर हैं। यह आदेश 14 अक्तूबर 2026 को जारी किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के बीच होमगार्ड जवानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में होमगार्ड जवानों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) और ग्राउंड टेस्ट से छूट देने को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने 14 अक्तूबर 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), हिमाचल प्रदेश को पत्र जारी किया है।

सरकार की मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई

पत्र की प्रतियां आवश्यक जानकारी और कार्रवाई के लिए होमगार्ड, सिविल डिफेंस एवं अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक-सह-कमांडेंट जनरल, सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव और गृह विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के 10 अक्तूबर 2026 के कैबिनेट बैठक से संबंधित निर्णय और गृह विभाग के 28 सितंबर 2026 के पत्र का भी संदर्भ दिया गया है।



होमगार्ड जवानों के लिए महत्वपूर्ण फैसला

सरकार के इस फैसले से चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने वाले होमगार्ड जवानों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और ग्राउंड टेस्ट से छूट देने का प्रावधान लागू करने की दिशा में कार्रवाई होगी। हालांकि, भर्ती के अन्य चरणों, पात्रता शर्तों और छूट लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती प्राधिकरण की ओर से जारी निर्देशों का इंतजार करना चाहिए।