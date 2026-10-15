फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal police constable recruitment home guards physical test exemption

हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती: होमगार्ड जवानों को फिजिकल टेस्ट से छूट, गृह विभाग ने डीजीपी को जारी किया पत्र

Thu, 15 Oct 2026 11:41 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 15 Oct 2026 11:41 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में होमगार्ड जवानों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) और ग्राउंड टेस्ट से छूट देने की मंजूरी दी है। गृह विभाग ने 14 अक्तूबर 2026 को इस संबंध में डीजीपी को पत्र जारी कर आगे की आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि, छूट लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया और अन्य शर्तों के लिए आधिकारिक निर्देशों का इंतजार करना होगा।

विज्ञापन
himachal police constable recruitment home guards physical test exemption
हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के बीच होमगार्ड जवानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में होमगार्ड जवानों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) और ग्राउंड टेस्ट से छूट देने को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने 14 अक्तूबर 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), हिमाचल प्रदेश को पत्र जारी किया है।

विज्ञापन


गृह विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार ने चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती के दौरान होमगार्ड जवानों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और ग्राउंड टेस्ट से छूट देने की स्वीकृति प्रदान की है। विभाग ने डीजीपी से इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
विज्ञापन


14 अक्तूबर को जारी हुआ आदेश
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की ओर से पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र में होमगार्ड जवानों को भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ग्राउंड टेस्ट से छूट देने की मंजूरी का उल्लेख है। पत्र पर गृह विभाग के उप सचिव मनमोहन चोपड़ा के हस्ताक्षर हैं। यह आदेश 14 अक्तूबर 2026 को जारी किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

सरकार की मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई
पत्र की प्रतियां आवश्यक जानकारी और कार्रवाई के लिए होमगार्ड, सिविल डिफेंस एवं अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक-सह-कमांडेंट जनरल, सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव और गृह विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के 10 अक्तूबर 2026 के कैबिनेट बैठक से संबंधित निर्णय और गृह विभाग के 28 सितंबर 2026 के पत्र का भी संदर्भ दिया गया है।

होमगार्ड जवानों के लिए महत्वपूर्ण फैसला
सरकार के इस फैसले से चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने वाले होमगार्ड जवानों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और ग्राउंड टेस्ट से छूट देने का प्रावधान लागू करने की दिशा में कार्रवाई होगी। हालांकि, भर्ती के अन्य चरणों, पात्रता शर्तों और छूट लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती प्राधिकरण की ओर से जारी निर्देशों का इंतजार करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed