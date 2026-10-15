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हिमाचल में बर्फ'भारी': लाहौल-स्पीति में हिमपात ने रोकी वाहनों की रफ्तार, दारचा और जिंगजिंग बार में फंसे वाहन

Thu, 15 Oct 2026 10:09 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, केलांग (लाहौल-स्पीति)।
संवाद न्यूज एजेंसी, केलांग (लाहौल-स्पीति)। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 15 Oct 2026 10:09 AM IST
सार

लाहौल-स्पीति में बर्फबारी के चलते तीन प्रमुख सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। दारचा और जिंगजिंग बार में कई वाहन फंसे होने की जानकारी है। जिला प्रशासन की 15 अक्तूबर की सुबह आठ बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से दारचा तक सड़क खुली है, जबकि रोहतांग से नॉर्थ पोर्टल तक आवाजाही निर्धारित समय में ही हो सकती है।

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Lahaul Spiti Snowfall Darcha Shinkula Gramphoo Batal Road Closed October 15 2026
लाहौल स्पीति में बर्फबारी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में बर्फबारी के कारण प्रमुख सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन की ओर से 15 अक्तूबर को सुबह आठ बजे जारी दैनिक सड़क स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, दारचा से सरचू, दारचा से शिंकुला और ग्राम्फू से बातल तक सड़कें बंद हैं। इन मार्गों पर बर्फबारी के चलते यातायात रोक दिया गया है। जानकारी के अनुसार, दारचा और जिंगजिंग बार में कई वाहन फंसे हुए हैं। सड़कें बंद होने से इन मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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दारचा-सरचू और शिंकुला मार्ग बंद
जिला आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग-003 पर दारचा से सरचू तक यातायात बंद है। बर्फबारी के कारण दारचा से शिंकुला मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग-505 पर ग्राम्फू से बातल तक सड़क बंद है। इन मार्गों पर बर्फ जमने के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है।
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अटल टनल से दारचा तक सड़क खुली
प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से दारचा तक सड़क मार्ग खुला है। वहीं, रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक भी सड़क पर यातायात जारी है, लेकिन इस मार्ग पर सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक ही आवाजाही की अनुमति है।
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तांदी-कडू नाला मार्ग खुला
उदयपुर उपमंडल में तांदी से कडू नाला तक सड़क मार्ग खुला बताया गया है। सुमदो-बातल मार्ग के भी खुले होने की जानकारी दी गई है। बर्फबारी के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क की स्थिति तेजी से बदल सकती है। ऐसे में लाहौल-स्पीति की ओर यात्रा करने वाले लोगों को रवाना होने से पहले जिला प्रशासन की ताजा सड़क स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए।

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बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 15 अक्तूबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में अंधड़, बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 अक्तूबर तक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। इसके बाद 18 अक्तूबर से अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।
 

सोलन में मौसम ने ली करवट, सुबह हल्की बारिश से बढ़ी ठंड
जिलेभर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। सुबह काले घने बादलों के बीच कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ गई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और दिन के समय भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा है।

मौसम खराब रहने और बारिश के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट आने का अनुमान है। बुधवार को जहां दोपहर का तापमान 26 डिग्री तक पहुंच गया था, वहीं अब दिन का तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। नौणी मौसम विभाग के विशेषज्ञों ने आगामी चार दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार जताए हैं।

कुल्लू घाटी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त
कुल्लू घाटी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि रोहतांग दर्रा और कुल्लू-लाहौल की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम से 21 अक्तूबर से शुरू होने वाले अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियों पर भी असर पड़ने की आशंका है।

चंबा की चोटियों पर 3 इंच तक बर्फबारी, दो स्नो लेपर्ड भी आए नजर
चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी और भरमौर की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी होने से मौसम ने करवट ले ली है। चोटियों पर करीब तीन इंच तक बर्फ जमने की सूचना है। इस बीच क्षेत्र में दो स्नो लेपर्ड भी नजर आए हैं। बर्फबारी के बाद पहाड़ों का नजारा आकर्षक हो गया है, वहीं तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है।



जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। पांगी की सुराल घाटी में भी बर्फबारी का दौर शुरू होने की सूचना है। वहीं, निचले क्षेत्रों में बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है। सुबह और शाम के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है।

ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के चलते आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर जैसी स्थिति बनने लगी है। लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बीच दो स्नो लेपर्ड दिखाई देने की सूचना भी चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि, इनके नजर आने वाले स्थान की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
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