हिमाचल में बर्फ'भारी': लाहौल-स्पीति में हिमपात ने रोकी वाहनों की रफ्तार, दारचा और जिंगजिंग बार में फंसे वाहन

चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी और भरमौर की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी होने से मौसम ने करवट ले ली है। चोटियों पर करीब तीन इंच तक बर्फ जमने की सूचना है। इस बीच क्षेत्र में दो स्नो लेपर्ड भी नजर आए हैं। बर्फबारी के बाद पहाड़ों का नजारा आकर्षक हो गया है, वहीं तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है।जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। पांगी की सुराल घाटी में भी बर्फबारी का दौर शुरू होने की सूचना है। वहीं, निचले क्षेत्रों में बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है। सुबह और शाम के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है।ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के चलते आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर जैसी स्थिति बनने लगी है। लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बीच दो स्नो लेपर्ड दिखाई देने की सूचना भी चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि, इनके नजर आने वाले स्थान की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।