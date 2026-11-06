HP Big News: एचआरटीसी कर्मियों को डीए, दिवाली के बाद बदलेगा माैसम; बीबीएमबी एरियर मामले में बड़ा फैसला

हिमाचल प्रदेश के सिरमाैर जिले के नाहन-सराहां-कुमारहट्टी नेशनल हाईवे पर बोलेरो कैंपर के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में नौ लोग घायल हो गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। राज्य के कई भागों में दो दिन बारिश-बर्फबारी के आसार हैं। उधर, हिमाचल प्रदेश को अपने अधिकारों की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता मिली है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के करीब 15 साल पुराने बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रदेश के पक्ष में आने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इसे पूरे प्रदेशवासियों की जीत बताया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दाैरे को लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। चंबा जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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