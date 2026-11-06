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एचआरटीसी कर्मियों को दिवाली का तोहफा: प्रबंधन ने जारी किया पांच फीसदी डीए, उप मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

Fri, 06 Nov 2026 04:27 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 06 Nov 2026 04:27 PM IST
सार

 प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। एचआरटीसी कर्मचारियों को पांच फीसदी महंगाई भत्ता(डीए) जारी कर दिया है। 

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Diwali gift for HRTC employees: Management releases 5% DA; Deputy Chief Minister shares the update
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। एचआरटीसी कर्मचारियों को पांच फीसदी महंगाई भत्ता(डीए) जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।

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वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा के साथ निगम अधिकारियों की बैठक में इस प्रस्ताव पर पहले ही विस्तार से चर्चा हो चुकी थी।  इससे पहले गुरुवार को निगम के लगभग 8500 पेंशनरों को तीन फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) देने का निर्णय लिया गया था। इस फैसले से लंबे समय से अपने वित्तीय लाभों का इंतजार कर रहे हजारों पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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