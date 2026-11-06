एचआरटीसी कर्मियों को दिवाली का तोहफा: प्रबंधन ने जारी किया पांच फीसदी डीए, उप मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। एचआरटीसी कर्मचारियों को पांच फीसदी महंगाई भत्ता(डीए) जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।

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