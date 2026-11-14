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HP Big News: कंगना पर FIR से गरमाई राजनीति, जयराम ने गारंटियों पर घेरी सरकार; शिमला में दर्दनाक हादसा

Sat, 14 Nov 2026 05:29 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Sat, 14 Nov 2026 05:29 PM IST
सार

हिमाचल में कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर पर मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान, जयराम ठाकुर ने चुनावी गारंटियों पर सुक्खू सरकार को घेरा। शीतकालीन सत्र में 12 विधेयक पेश होंगे। शिमला के भट्टाकुफर में ट्रक हादसे में 71 वर्षीय महिला की मौत। पढ़ें, प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को।

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हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में शनिवार को राजनीति से लेकर सड़क हादसे तक कई बड़ी खबरें सामने आईं। कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं को 1500 रुपये और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी को लेकर सुक्खू सरकार से सवाल पूछे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में करीब 12 विधेयक पेश किए जाएंगे। उधर, शिमला के भट्टाकुफर में ट्रक की चपेट में आने से 71 वर्षीय महिला की मौत हो गई। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर पर जगत सिंह नेगी का बयान
हिमाचल प्रदेश में भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले पर प्रदेश सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने शनिवार को शिमला में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच होगी और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
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जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार की चुनावी गारंटियों पर उठाए सवाल
हिमाचल प्रदेश में चुनावी गारंटियों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को घेरा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से कई बड़ी गारंटियां की थीं, लेकिन सरकार के चार साल पूरे होने के करीब पहुंचने के बावजूद इन वादों को लेकर सवाल बने हुए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
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शीतकालीन सत्र में पेश होंगे करीब 12 विधेयक
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियों के संकेत दिए हैं। मंत्री जगत सिंह नेगी ने शनिवार को बताया कि इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में करीब 12 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। हालांकि, उन्होंने इन विधेयकों के नाम और उनके प्रावधानों का विस्तृत विवरण साझा नहीं किया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
 

शिमला के भट्टाकुफर में ट्रक की चपेट में आने से 71 वर्षीय महिला की मौत
राजधानी शिमला के भट्टाकुफर इलाके में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भट्टाकुफर मोड़ के पास सड़क पार कर रही 71 वर्षीय महिला ट्रक की चपेट में आ गईं। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तुरंत उपचार के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (IGMC) पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान भट्टाकुफर निवासी विद्या देवी के रूप में हुई है। हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
 

वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार हुई राजधानी
वीकेंड पर शिमला में पर्यटकों की भारी आमद से राजधानी के प्रमुख पर्यटन स्थल और बाजार गुलजार रहे। रिज मैदान, मालरोड और लोअर बाजार में दिनभर लोगों की भीड़ उमड़ी, जिससे कई जगह पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही के चलते शहर की सड़कों पर जाम लगा रहा और स्थानीय लोगों सहित यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

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