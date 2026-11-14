HP Big News: कंगना पर FIR से गरमाई राजनीति, जयराम ने गारंटियों पर घेरी सरकार; शिमला में दर्दनाक हादसा

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को राजनीति से लेकर सड़क हादसे तक कई बड़ी खबरें सामने आईं। कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं को 1500 रुपये और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी को लेकर सुक्खू सरकार से सवाल पूछे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में करीब 12 विधेयक पेश किए जाएंगे। उधर, शिमला के भट्टाकुफर में ट्रक की चपेट में आने से 71 वर्षीय महिला की मौत हो गई। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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