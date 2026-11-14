देखें वीडियो: शिमला के भट्टाकुफर में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से 71 वर्षीय महिला की मौत

मृतका की पहचान भट्टाकुफर निवासी विद्या देवी के रूप में हुई है। हादसे के बाद उन्हें उपचार के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।जानकारी के अनुसार, विद्या देवी भट्टाकुफर मोड़ के पास सड़क पार कर रही थीं। इसी दौरान वहां से गुजर रहे ट्रक की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।

राजधानी शिमला के भट्टाकुफर इलाके में शनिवार को हुए सड़क हादसे ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। भट्टाकुफर मोड़ के समीप सड़क पार कर रही 71 वर्षीय महिला ट्रक की चपेट में आ गईं। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

ट्रक चालक को लेकर सामने आई अलग-अलग जानकारी

हादसे के बाद ट्रक चालक के मौके से चले जाने को लेकर अलग-अलग जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ट्रक चालक ने खुद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। चालक के घटनास्थल से जाने और बाद में पुलिस तक पहुंचने को लेकर सामने आई इन अलग-अलग जानकारियों की स्थिति स्पष्ट की जा रही है।



पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें चालक की कोई लापरवाही थी या नहीं। इस हादसे के बाद व्यस्त सड़कों पर पैदल चलने वालों, विशेषकर बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता फिर बढ़ गई है। भट्टाकुफर जैसे व्यस्त मार्गों पर सड़क पार करने के दौरान अतिरिक्त सावधानी और सुरक्षित यातायात व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही है।