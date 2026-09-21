हिमाचल मौसम: इस दिन से कई भागों में बारिश के आसार, जानिए प्रदेश से कब विदा होगा मानसून

कई भागों में तेज हवाएं चलने की संभावना

विभाग के अनुसार 26 और 27 सितंबर को किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार हवाएं चलने की संभावना है। इसी तरह कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। शिमला में न्यूनतम तापमान 16.0, सुंदरनगर 18.1, भुंतर 15.6, कल्पा 9.4, ऊना 19.0, नाहन 19.0, केलांग 7.0, पालमपुर 7.0, सोलन 16.0, मनाली 12.7, कांगड़ा 18.5, मंडी 18.6, बिलासपुर 21.5, चंबा 15.7, कुफरी 12.5, कुफरी 5.3, सेऊबाग 12.5, पांवटा साहिब 23.0, सराहन 18.7, ताबो 5.6 व बजाैरा में 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।