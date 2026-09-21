सरकारी नाैकरी: स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 के 18 पद, मांगे आवेदन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड-2 (जॉब ट्रेनी) के बैच आधार पर 18 पद भरेगा। जिला रोजगार अधिकारी बिलासपुर राजेश मेहता ने बताया कि इनमें सामान्य वर्ग के नौ, सामान्य ईडब्ल्यूएस का एक, सामान्य डब्ल्यूएफएफ का एक, अनुसूचित जाति के पांच और अनुसूचित जनजाति के दो पद शामिल हैं। सामान्य अनारक्षित श्रेणी के लिए दिसंबर 2012 तक, सामान्य ईडब्ल्यूएस के लिए दिसंबर 2015 तक, सामान्य डब्ल्यूएफएफ के लिए दिसंबर 2025 तक, अनुसूचित जाति के लिए दिसंबर 2021 तक और अनुसूचित जनजाति के लिए दिसंबर 2022 तक के बैच निर्धारित किए गए हैं।

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