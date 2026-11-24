हिमाचल माैसम: शिमला में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, ताबो और कुकुमसेरी सबसे ठंडे
शिमला में 15 नवंबर 1995 को 23.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था, जो अब तक का रिकॉर्ड था। लेकिन मंगलवार को यह 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। प्रदेश के मैदानी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में भी मौसम का अलग-अलग मिजाज देखने को मिला।
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नवंबर की गर्मी ने 31 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को शहर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे पहले 15 नवंबर 1995 को 23.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था, जो अब तक का रिकॉर्ड था। उधर, प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात का तापमान लगातार गिरने से हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 5.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि कुकुमसेरी में पारा माइनस चार डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इन क्षेत्रों में इस सीजन का यह अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ है।
सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हुई
प्रदेश के मैदानी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में भी मौसम का अलग-अलग मिजाज देखने को मिला। मंगलवार सुबह और शाम को बिलासपुर, मंडी और सुंदरनगर के आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। इससे सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हुई। बुधवार और वीरवार को भी इन क्षेत्रों में सुबह-शाम कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। सुबह-शाम ठिठुरन बरकरार है।
29 नवंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में 29 नवंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रहने की संभावना है। हालांकि, ऊंचाई वाले इलाकों में रात के तापमान में गिरावट जारी रहने से ठंड और बढ़ सकती है। मंगलवार को ऊना में अधिकतम तापमान 27.2, बिलासपुर में 26.5, कांगड़ा में 24.9, मंडी में 24.6, सोलन में 24.5, धर्मशाला में 24.0, नाहन में 22.1, मनाली में 19.8 और केलांग में 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।