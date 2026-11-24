फैकल्टी एसोसिएशन ने जताया विरोध

गौरतलब है कि इससे पहले सहायक प्रोफेसरों को अप्रैल और दिसंबर-जनवरी के दौरान छुट्टियां मिलती थीं। नए आदेशों के बाद इन छुट्टियों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना की फैकल्टी एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। फैकल्टी सदस्यों का कहना है कि सरकार लगातार उनके अधिकारों और सुविधाओं में कटौती कर रही है। देश के अन्य राज्यों में सहायक प्रोफेसरों की छुट्टियां रद्द नहीं की गई हैं। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि सरकार ने पहले ही एनपीए वापस ले लिया है और अब छुट्टियों की सुविधा समाप्त की जा रही है। इससे मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत फैकल्टी का मनोबल प्रभावित होगा।