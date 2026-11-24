सबसे ऊंची शिंकुला डबल टनल: 800 मीटर काम पूरा, 4.1 किलोमीटर लंबी बनेंगी, 2029 तक तैयार करने का लक्ष्य
दुनिया की सबसे ऊंची डबल टनल शिंकुला का निर्माण 26 जुलाई 2024 को शुरू हुआ था। करीब 4.1 किलोमीटर लंबी दोहरी सुरंग 15,800 फीट से अधिक ऊंचाई पर निमू-पदम-दारचा सड़क पर बन रही है।
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दुनिया की सबसे ऊंची डबल टनल शिंकुला का निर्माण निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। नॉर्थ पोर्टल से दोनों सुरंगों के निर्माण के लिए लगभग 800-800 मीटर खोदाई का कार्य पूरा हो चुका है। आगामी दिनों में साउथ पोर्टल से भी एक फेज के निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। इस टनल को 2029 तक तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह टनल लाहौल और जांस्कर को जोड़ेगी। गौरतलब है कि दुनिया की सबसे ऊंची डबल टनल शिंकुला का निर्माण 26 जुलाई 2024 को शुरू हुआ था। करीब 4.1 किलोमीटर लंबी दोहरी सुरंग 15,800 फीट से अधिक ऊंचाई पर निमू-पदम-दारचा सड़क पर बन रही है। इसे सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की ओर से करीब 1,681 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है।
दोनों टनलों में तेजी से काम चल रहा: कंपनी
धारीवाल कंपनी इस टनल का कार्य सड़क सीमा संगठन (बीआरओ) की देखरेख में कर रही है। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अनुज बरवाल ने बताया कि दोनों टनलों में तेजी से काम चल रहा है और तय समय पर सुरंग को पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस समय यहां हालात बेहद कठिन हैं। सुबह-शाम तापमान माइनस 16 डिग्री तक पहुंच रहा है। वहीं दोपहर में भी तापमान माइनस 3 से माइनस 5 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जबकि रात को पारा माइनस 20 से माइनस 25 डिग्री तक गिर जाता है। ऑक्सीजन की कमी और बर्फीली हवाओं के बीच कंपनी के इंजीनियर और मजदूर दिन-रात काम में डटे हुए हैं।
बर्फबारी तक यह काम जारी रहेगा
उन्होंने बताया कि बर्फबारी तक यह काम जारी रहेगा। बर्फबारी शुरू होने तक दोनों तरफ से ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची डबल टनल शिंकुला के बनने से सबसे बड़ा फायदा सेना को होगा। सर्दियों में भी लेह-लद्दाख और सीमावर्ती क्षेत्रों तक सेना का सामान और जवान आसानी से पहुंच सकेंगे। दूसरा फायदा जांस्कर के लोगों को होगा। मनाली से लेह की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी और सर्दियों में भी सालभर संपर्क बना रहेगा। इसके अलावा इस टनल के बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।