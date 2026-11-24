रिपोर्ट में आय बढ़ाने की क्षमता पर भी सवाल उठाए

रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश का आउटस्टैंडिंग ऋण जीएसडीपी के 40 फीसदी से अधिक है। देश में केवल चार राज्य ऐसे हैं, जिनका कर्ज इस स्तर से ऊपर है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नगालैंड और पंजाब शामिल हैं। इसके विपरीत सभी राज्यों का औसत कर्ज जीडीपी के लगभग 28 फीसदी के स्तर पर है। रिपोर्ट में राज्य की अपनी आय बढ़ाने की क्षमता पर भी सवाल उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश का अपने कर राजस्व का अनुपात जीएसडीपी का लगभग 5.5 फीसदी है, जबकि सभी राज्यों का औसत करीब सात फीसदी है। महाराष्ट्र में यह अनुपात 7.7 फीसदी, पंजाब में 7.2 फीसदी और कर्नाटक में 6.7 फीसदी है। अपने कर राजस्व में कमी का मतलब है कि प्रदेश को अपने खर्चों के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और अन्य वित्तीय सहायता पर भी निर्भर रहना पड़ता है।