हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस की एसआईयू (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट) टीम ने मुगला में डीएवी स्कूल के समीप एक किराये के कमरे में दबिश देकर 7.59 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 5300 रुपये नकद, सिरिंज और अन्य सामान भी कब्जे में लिया है। मामले में पंजाब के अमृतसर निवासी 36 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

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जानकारी के अनुसार, एसआईयू टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मुगला स्थित एक किराये के कमरे में नशीला पदार्थ रखा गया है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर गगन की अगुवाई में टीम ने डीएवी स्कूल के समीप उक्त कमरे में दबिश दी। कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को 7.59 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके अलावा 5300 रुपये नकद, एक सिरिंज और अन्य सामान भी मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया।पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान राजन महाजन (36) निवासी मकान नंबर 169, सिंह कॉलोनी, पालम विहार, अमृतसर (पंजाब) के रूप में हुई है। कार्रवाई के दौरान मुख्य आरक्षी योगराज सहित एसआईयू टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नियमानुसार मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब बरामद नशीले पदार्थ से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने कहा कि चंबा जिले में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा।