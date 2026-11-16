शीतकालीन सत्र में मंगलवार को पांच सरकारी विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। इनमें सरकारी सेवाओं में भर्ती एवं नियमितीकरण से जुड़े मामलों की समीक्षा और पूर्व की कुछ कार्रवाइयों को वैधानिक मान्यता देने वाला विधेयक खासा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक विकास, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े कानूनों में संशोधन प्रस्तावित हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दो विधेयक पेश करेंगे। इनमें हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 में संशोधन का प्रस्ताव है। दूसरा विधेयक हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवक अनुभव एवं प्रतिनियमन विधेयक, 2026 है। इसके माध्यम से सरकारी सेवाओं के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित वैधानिक प्रावधानों में संशोधन, विभागीय भर्ती प्रक्रियाओं और परिणामस्वरूप सामने आए मामलों की समीक्षा और इससे संबंधित कुछ पूर्व कार्रवाइयों को वैधानिक मान्यता देने का प्रावधान किया गया है।

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