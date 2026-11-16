हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठनात्मक अनुशासन के मामले में कार्रवाई करते हुए कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेसराम आजाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं, बिलासपुर की महिला कांग्रेस नेत्री निरमा राजपूत को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सेसराम आजाद की ओर से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाने की पैरवी किए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह कदम उठाया है।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाबतलब किया है। पार्टी ने उनसे इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। वहीं, बिलासपुर में महिला कांग्रेस नेता निर्मला राजपूत के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वह बाल कल्याण परिषद की सदस्य भी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने दोनों मामलों में कार्रवाई की पुष्टि की है।