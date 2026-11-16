पदोन्नतियां नहीं रुकीं, नियमों के तहत मिल रहा लाभ

इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने लिखित में बताया कि प्रदेश सरकार ने एक अगस्त 2022 को अधिसूचना जारी कर प्रोफेसरों को संशोधित वेतनमान का लाभ दे दिया था। हालांकि, उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल करने वाले प्राध्यापकों को कैरियर उन्नयन योजना (सीएएस) और अन्य वेतन प्रोत्साहनों का लाभ देने के लिए अलग से सरकारी आदेश जारी करना जरूरी है। ये आदेश अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं। सरकार के अनुसार, सातवें यूजीसी वेतनमान को लागू करने से प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ा है। इस बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से योजना के तहत 50 प्रतिशत खर्च की प्रतिपूर्ति मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 2022 से इस योजना को बंद कर दिया। इसके बाद हिमाचल को केंद्रीय हिस्से की राशि मिलना बंद हो गई। ऐसे में वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्त विभाग ने यथास्थिति बनाए रखने की सलाह दी। इसी के आधार पर उच्चतर शिक्षा विभाग ने नए वित्तीय लाभ देने के आदेश जारी नहीं किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रोफेसरों की नियमित पदोन्नति प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। पात्र प्राध्यापकों को निर्धारित नियमों के अनुसार समय-समय पर पदोन्नतियां दी जा रही हैं। यानी पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कैरियर उन्नयन योजना और अन्य अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए नए आदेश जारी नहीं हुए हैं।