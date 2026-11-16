ऐसे में जिस दिन विश्वविद्यालय की परीक्षा हो, उसी दिन भर्ती का ट्रायल होने से उनकी तैयारी और भर्ती में शामिल होने का अवसर प्रभावित हो सकता है। श्रेया के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा छोड़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि इससे उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो सकता है। वहीं, अर्पित का कहना है कि युवाओं को दोनों अवसर मिलने चाहिए। विभागों के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा विद्यार्थियों को नहीं भुगतना चाहिए। विद्यार्थियों ने मांग की है कि पुलिस भर्ती के ट्रायल की तारीख में बदलाव किया जाए या प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा और पुलिस भर्ती दोनों उनके भविष्य से जुड़ी हैं। ऐसे में किसी एक अवसर को छोड़ने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। अब विद्यार्थियों की नजर संबंधित अधिकारियों के फैसले पर है।