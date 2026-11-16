विभागों और सैन्य प्रतिष्ठानों में भर्ती करवाने के नाम पर रकम ली गई

सतीश के अनुसार जिले में संचालित एक अकादमी के माध्यम से उनका संपर्क कुछ लोगों से हुआ था। इन लोगों ने उनके बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद विभिन्न विभागों और सैन्य प्रतिष्ठानों में भर्ती करवाने के नाम पर रकम ली गई। आरोप है कि युवाओं को नौकरी मिलने का भरोसा दिलाने के लिए कथित तौर पर फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए गए। रकम वापस मांगने पर धमकियां देने का आरोप भी शिकायत में लगाया गया है। शिकायत में टेरिटोरियल आर्मी की 116 इन्फेंट्री बटालियन, नागपुर और पुणे में एमईएस से संबंधित भर्ती का भी उल्लेख किया गया है। करीब 14 युवाओं के फायरमैन पद के लिए आवेदन भरवाने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता ने सितंबर 2021 से सितंबर 2026 तक अलग-अलग तारीखों पर कथित नियुक्ति पत्र मिलने की बात कही है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि नौकरी दिलाने के अलावा निवेश के नाम पर भी लोगों से पैसे लिए गए। इसके लिए 10 प्रतिशत लाभ देने का भरोसा दिया गया था।