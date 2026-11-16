हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में मनमानी फीस वसूली और हॉस्टल लेने की अनिवार्यता को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (एएमआरयू) नेरचौक के कुलपति को इस संबंध में पत्र जारी किया है। निर्देशों के अनुसार सभी कॉलेजों की पाठ्यक्रमवार फीस संरचना सार्वजनिक की जाएगी। इसमें सरकार की ओर से अनुमोदित सभी मान्य शुल्क शामिल होंगे। यह जानकारी एएमआरयू और संबंधित कॉलेजों की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। भविष्य में परीक्षा परिणाम घोषित होने के समय भी फीस का पूरा विवरण उपलब्ध रहेगा। हॉस्टल की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। निर्देशों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के तहत विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी मेडिकल कॉलेजों में सरकार की ओर से अनुमोदित फीस संरचना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उसका सख्ती से पालन करने को कहा है। सरकार के संज्ञान में आया था कि कुछ कॉलेज निर्धारित दरों से अधिक फीस वसूल रहे हैं।

विज्ञापन