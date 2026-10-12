हिमाचल: लाहौल स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना के पिता की राजस्थान में हत्या, मुख्यमंत्री सुक्खू ने जताया दुख
राजस्थान के भरतपुर जिले में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों का ध्यान खींचा है। शुरुआती मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, क्रशर प्लांट से जुड़े विवाद के दौरान उन पर हमला हुआ था। अतर सिंह भड़ाना, हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले की उपायुक्त किरण भड़ाना के पिता थे।
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राजस्थान के भरतपुर जिले में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या का मामला सामने आया है। वह हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले की उपायुक्त किरण भड़ाना के पिता थे। घटना के बाद राजस्थान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक यह मामला चर्चा में है।
क्रशर प्लांट पर विवाद के बाद हिंसा
प्रारंभिक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भरतपुर जिले के भोंडा गांव में क्रशर प्लांट से जुड़े विवाद के दौरान यह घटना हुई। बताया गया है कि अतर सिंह भड़ाना रविवार शाम प्लांट पर पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ विवाद बढ़ गया और मामला हिंसक हो गया।
रिपोर्टों के मुताबिक, हमले में अतर सिंह भड़ाना गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना में उनके साथ मौजूद गगन शर्मा के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है।
शुरुआती जानकारी के अनुसार, क्रशर प्लांट के संचालन और खनन गतिविधियों को लेकर प्लांट पक्ष तथा स्थानीय ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा था। इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने की बात सामने आई है। हालांकि, विवाद की पूरी वजह, घटना में शामिल लोगों की भूमिका और हमले से जुड़े अन्य पहलुओं की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
किरण भड़ाना के पिता थे अतर सिंह भड़ाना
अतर सिंह भड़ाना राजस्थान की बयाना विधानसभा सीट से वर्ष 2003 में विधायक चुने गए थे। उनकी बेटी किरण भड़ाना हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में उपायुक्त के पद पर तैनात हैं। घटना की जानकारी सामने आने के बाद इस मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हत्या के पीछे की परिस्थितियों और विवाद के घटनाक्रम को स्पष्ट करने के लिए जांच के निष्कर्ष अहम होंगे।
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