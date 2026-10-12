हिमाचल: लाहौल स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना के पिता की राजस्थान में हत्या, मुख्यमंत्री सुक्खू ने जताया दुख

शुरुआती जानकारी के अनुसार, क्रशर प्लांट के संचालन और खनन गतिविधियों को लेकर प्लांट पक्ष तथा स्थानीय ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा था। इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने की बात सामने आई है। हालांकि, विवाद की पूरी वजह, घटना में शामिल लोगों की भूमिका और हमले से जुड़े अन्य पहलुओं की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।अतर सिंह भड़ाना राजस्थान की बयाना विधानसभा सीट से वर्ष 2003 में विधायक चुने गए थे। उनकी बेटी किरण भड़ाना हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में उपायुक्त के पद पर तैनात हैं। घटना की जानकारी सामने आने के बाद इस मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हत्या के पीछे की परिस्थितियों और विवाद के घटनाक्रम को स्पष्ट करने के लिए जांच के निष्कर्ष अहम होंगे।