Shimla News: चेक बाउंस के मामले में सीएमडी व निदेशक बरी

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बिजली बोर्ड ने नोटिस के बाद दायर किया था केससंवाद न्यूज एजेंसीबिलों की राशि बोर्ड के खाते में जमा न कराने पर देनदारी चुकाने के लिए कंपनी की ओर से 50-50 लाख रुपये के दो चेक जारी किए थे। बैंक में प्रस्तुत करने पर दोनों चेक बाउंस हो गए थे। राशि का भुगतान न होने पर बिजली बोर्ड ने अदालत में धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि एनआई एक्ट की धारा 141 के तहत कंपनी को पक्षकार बनाना अनिवार्य है। इसके अलावा चेक सीएमडी द्वारा हस्ताक्षरित थे जबकि कानूनी नोटिस केवल निदेशक को भेजा था। अदालत ने इन कानूनी खामियों के आधार पर शिकायत खारिज करते हुए दोनों आरोपियों को बरी करने के आदेश जारी किए। संवाद