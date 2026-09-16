Ludhiana News: लुधियाना में युवक पर तेजधार हथियारों से हमला, हालत गंभीर

लुधियाना। महानगर के मुंडियां कलां इलाके में दिनदहाड़े एक युवक पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। हथियारबंद युवकों ने खताल हुसैन उर्फ खाऊ (20) पर कातिलाना हमला किया। हमलावर उसे अधमरा छोड़कर धमकियां देते हुए फरार हो गए। घायल खाऊ को चंडीगढ़ रोड स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खताल हुसैन जब इलाके से गुजर रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसे घेर लिया। युवक के बचाव करने से पहले ही हमलावरों ने तेजधार हथियारों से उस पर वार कर दिया। खाऊ के चेहरे पर तेजधार हथियार के कई निशान हैं। इस हिंसक वारदात से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर थाना जमालपुर के अधीन आने वाली चौकी मुंडियां कलां की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चौकी मुंडियां के इंचार्ज एएसआई परमजीत सिंह ने बताया कि यह मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। खाऊ की गंभीर हालत के कारण अभी उसके बयान दर्ज नहीं किए जा सके हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है। बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।