फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Youth attacked with sharp weapons in Ludhiana, condition critical

Ludhiana News: लुधियाना में युवक पर तेजधार हथियारों से हमला, हालत गंभीर

Wed, 16 Sep 2026 06:22 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Wed, 16 Sep 2026 06:22 PM IST
विज्ञापन
Youth attacked with sharp weapons in Ludhiana, condition critical
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

लुधियाना। महानगर के मुंडियां कलां इलाके में दिनदहाड़े एक युवक पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। हथियारबंद युवकों ने खताल हुसैन उर्फ खाऊ (20) पर कातिलाना हमला किया। हमलावर उसे अधमरा छोड़कर धमकियां देते हुए फरार हो गए। घायल खाऊ को चंडीगढ़ रोड स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खताल हुसैन जब इलाके से गुजर रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसे घेर लिया। युवक के बचाव करने से पहले ही हमलावरों ने तेजधार हथियारों से उस पर वार कर दिया। खाऊ के चेहरे पर तेजधार हथियार के कई निशान हैं। इस हिंसक वारदात से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर थाना जमालपुर के अधीन आने वाली चौकी मुंडियां कलां की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चौकी मुंडियां के इंचार्ज एएसआई परमजीत सिंह ने बताया कि यह मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। खाऊ की गंभीर हालत के कारण अभी उसके बयान दर्ज नहीं किए जा सके हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है। बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed