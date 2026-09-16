Ludhiana News: जमीन नीलामी के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन

हलवारा। अबूवाल गांव में किसान राजिंदर सिंह की करीब नौ एकड़ जमीन की नीलामी के नोटिस के विरोध में भारतीय किसान संघ एकता उगराहां से जुड़े किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान पर करीब 50 लाख रुपये का कर्ज है। इसकी अदायगी न होने पर बैंक ने नीलामी का नोटिस जारी किया है।राजिंदर सिंह ने खेती के साथ बागवानी में भी हाथ आजमाया था। भारी बारिश से उनकी मूंग की फसल खराब हो गई थी। मक्के का उत्पादन भी बेहद कम रहा जिससे उन्हें अपेक्षित आय नहीं मिली। लगातार फसल नुकसान के कारण उन पर यह कर्ज चढ़ा। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चरण सिंह नूरपुरा ने कहा कि किसान प्राकृतिक आपदाओं और खेती के संकटों से लगातार नुकसान उठा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि जमीन की नीलामी रोकी जाए। किसान को कर्ज संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिया जाए। किसान नेताओं ने सरकारों से किसानों की कर्ज समस्या पर व्यापक नीति बनाने की अपील की।किसान नेताओं सुदागर सिंह घुडाणी और मनजीत सिंह बुधेल ने बैंकों की कर्ज व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों से कर्ज के लिए जमीन समेत कई तरह की गारंटी ली जाती है। वहीं, बड़ी औद्योगिक कंपनियों को भारी-भरकम कर्ज आसानी से दिए जाते हैं। संगठनों ने कहा कि किसान की जमीन उसके परिवार की आजीविका का आधार है। इसलिए कर्ज वसूली के लिए जमीन की नीलामी के बजाय समाधान निकाला जाना चाहिए।