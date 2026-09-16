Ludhiana News: निटवियर उद्योग ने मांगा एमएलयू पर स्थायी समाधान

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संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। पंजाब के निटवियर उद्योग ने औद्योगिक इकाइयों के सामने खड़ी बुनियादी और कारोबारी चुनौतियों को लेकर उपायुक्त हिमांशु जैन के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। उद्योग की ओर से सौंपे गए पत्र में मिक्स्ड लैंड यूज (एमएलयू) की अनुमति के लिए दीर्घकालिक समाधान की मांग की गई है। इसके साथ ही शहर में एक स्थायी प्रदर्शनी केंद्र और महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षित एवं किफायती हॉस्टल बनाने की भी मांग की गई है।निटवियर क्लब के अध्यक्ष विनोद थापर ने कहा कि मौजूदा एमएलयू अनुमतियों की वैधता समाप्त होने के करीब है। इससे संबंधित औद्योगिक इकाइयों में भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। लुधियाना में बड़ी संख्या में निटवियर और टेक्सटाइल इकाइयां ऐसे क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि बार-बार अस्थायी विस्तार के बजाय उद्योग के लिए एक व्यावहारिक और स्थायी एमएलयू व्यवस्था जरूरी है। यह इकाइयों को उत्पादन, निवेश और रोजगार के संबंध में दीर्घकालिक निर्णय लेने में मदद करेगा। उद्योग ने प्रशासन से इन तीनों मुद्दों पर आवश्यक सहयोग और ठोस पहल की मांग की है।मौजूदा एमएलयू अनुमतियों की वैधता जल्द समाप्त होने वाली है। इससे संबंधित औद्योगिक इकाइयों में भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। लुधियाना में कई निटवियर और टेक्सटाइल इकाइयां ऐसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। विनोद थापर ने कहा कि बार-बार अस्थायी विस्तार या अनुमति के बजाय स्थायी एमएलयू व्यवस्था जरूरी है। यह इकाइयों को उत्पादन, निवेश और रोजगार के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने में सक्षम बनाएगा। लुधियाना में हर साल 25 से अधिक निटवियर और टेक्सटाइल संबंधी प्रदर्शनियां आयोजित होती हैं। इन प्रदर्शनियों के लिए फिलहाल अस्थायी स्थानों पर बुनियादी ढांचा खड़ा करना पड़ता है। इस पर उद्योग और आयोजकों को काफी खर्च करना पड़ता है। उद्योग का तर्क है कि एक अत्याधुनिक और स्थायी प्रदर्शनी केंद्र इस खर्च को कम कर सकता है। इससे शहर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए एक स्थायी व्यापारिक गंतव्य के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। निटवियर, टेक्सटाइल और इससे जुड़े सहायक कारोबारों को भी फायदा मिलने की संभावना है।कुशल श्रमिकों की कमीनिटवियर उद्योग कुशल श्रमिकों की कमी का सामना कर रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के जिलों से आने वाली महिलाएं, रोजगार से जुड़ सकती हैं। हालांकि, उनके लिए सुरक्षित और किफायती आवास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उद्यमियों ने महिला हॉस्टल स्थापित करने की मांग इसी समस्या के समाधान के तौर पर रखी है। सुरक्षित आवास की सुविधा मिलने से अधिक संख्या में महिलाएं निटवियर उद्योग में रोजगार से जुड़ सकेंगी। इससे महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ेगी और कुशल श्रमिकों की कमी दूर होगी।