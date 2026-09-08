बठिंडा में फायरिंग: लड़ाई के लिए तय समय पर नहीं पहुंचा युवक, आरोपियों ने घर में घुसकर मारी गोली

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घायल युवक को परिजनों ने नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया है। थाना फूल पुलिस ने हमला करने वाले तीन युवकों लखविंदर सिंह, हरजिंदर सिंह, कुलविंदर सिंह के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। थाना फूल के एसएचओ सतवीर सिंह ने इसकी पुष्टि की है।थाना फूल पुलिस को दर्ज करवाए बयान में आकाशदीप सिंह ने बताया कि सोमवार को वह अपने घर पर था तो कुलविंदर, लखविंदर और हरजिंदर सिंह उसके घर में दाखिल हुए और उसको मार देने की नीयत से फायर कर दिया। उसे कंधे में गोली लगी। पीड़ित ने बयान में बताया कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए। थाना फूल के एसएचओ सतवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने घायल आकाशदीप सिंह के बयान पर तीनों आरोपियों लखविंदर सिंह, हरजिंदर सिंह, कुलविंदर सिंह के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। एसएचओ ने बताया कि लड़ाई के लिए समय तय करने की बात सामने आ रही, उस बारे में पुलिस जांच कर रही है।