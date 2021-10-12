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Panchkula News: पंचकूला में स्नैचिंग का बढ़ता खौफ, पांच साल में 104 मामले दर्ज

Tue, 08 Sep 2026 01:38 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:38 AM IST
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Rising fear of snatching incidents in Panchkula; 104 cases registered in five years.
2026 में अब तक 31 केस, सुबह की सैर से लेकर शाम तक महिलाओं और राहगीरों को बना रहे निशाना
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चंदन मिश्र
पंचकूला। शहर में स्नैचिंग की लगातार हो रही वारदातों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले पांच साल में पंचकूला में स्नैचिंग के 104 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें इस साल अब तक सामने आए 31 मामले सबसे अधिक हैं। महिलाओं और राहगीरों को सुबह की सैर से लेकर शाम तक निशाना बनाए जाने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
पुलिस के अनुसार, पिछले कुछ समय में शहर और आसपास के इलाकों में करीब 24 स्नैचिंग की वारदातें सामने आई हैं। इनमें कई मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर केस सुलझाए हैं, जबकि कुछ वारदातों के आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 2025 में स्नैचिंग के 27 मामले दर्ज हुए थे।
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हाल के मामलों में सकेतड़ी में दो महिलाओं से सोने की बालियां, सेक्टर-21 में महिला से पर्स और सेक्टर-7 में बैंककर्मी से चाकू की नोक पर मोबाइल छीनने की वारदात शामिल हैं। इसके अलावा सेक्टर-4, 16, 17 और 10 में भी महिलाओं और राहगीरों को निशाना बनाया गया। 2026 में अब तक स्नैचिंग के 31 मामले दर्ज हो चुके हैं, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक हैं। 2025 में 27 मामले दर्ज हुए थे।
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जुलाई से अगस्त तक ये वारदातें आईं सामने
3 जुलाई: सेक्टर-4 में मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला की करीब दो तोले की सोने की चेन झपटी गई।
14 जुलाई: सेक्टर-5 में युवती से चेन झपटने वाले आरोपी को लोगों ने मौके पर पकड़ लिया।
25 जुलाई: सेक्टर-16 में बच्चों के साथ घर लौट रही महिला से बाइक सवारों ने सोने की चेन झपटी।
26 जुलाई: सेक्टर-17 में घर का गेट बंद करने निकले व्यक्ति से बाइक सवार चेन छीनकर फरार हो गए।
29 जुलाई: इंडस्ट्रियल एरिया फेस-2 में पैदल जा रहे व्यक्ति से बाइक सवार ने मोबाइल छीना।
1 अगस्त: सेक्टर-7 में महिला का सोने का लॉकेट झपटा गया।
8 अगस्त: बुढ़नपुर में महिला से मोतियों की माला और सोने का लॉकेट छीना गया।
14 अगस्त: सेक्टर-10 में मॉर्निंग वॉक से लौट रहे व्यक्ति की करीब 2.25 तोले की सोने की चेन झपटी गई।
20 अगस्त: बुढ़नपुर में युवक से मारपीट कर चाकू के बल पर तीन हजार रुपये लूटे गए।
21 अगस्त: सकेतड़ी में दो महिलाओं से दिनदहाड़े सोने की बालियां झपटी गईं।
21 अगस्त: सेक्टर-21 में बाइक सवार महिला से पर्स छीनकर फरार हो गया। पर्स में नकदी और जरूरी दस्तावेज थे।
24 अगस्त: सेक्टर-7 में महिला बैंककर्मी से चाकू की नोक पर मोबाइल छीना गया। महिला ने आरोपी से चाकू छीन लिया।
25 अगस्त: बिल्ला बस स्टॉप के पास कार में लिफ्ट देकर बुजुर्ग महिला की कान की बाली उतार ली गई।

पांच साल में 104 मामले दर्ज
वर्ष
दर्ज मामले
वर्कआउट
गिरफ्तारी दर
2022
16 62.5% 118.8%
2023
14 71.4% 107.1%
2024
16 75.0% 218.8%
2025
27 51.9% 55.6%
2026
31


कुल
104




आरोपियों की तलाश में टीमें जुटीं
डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि कई मामलों को सुलझा लिया गया है। बाकी मामलों को भी जल्द सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश में क्राइम ब्रांच की सभी टीमें लगी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी माध्यमों से आरोपियों की पहचान की जा रही है। संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है।
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