फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Korba: Speeding Car Runs Over Cyclist, Killing Him on the Spot; Angry Villagers Block Road for Two Hours

कोरबा: तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को रौंदा, मौके पर हुई मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने दो घंटे किया चक्काजाम

Tue, 08 Sep 2026 12:19 PM IST
कोरबा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Tue, 08 Sep 2026 12:19 PM IST
सार

साइकिल से अपने घर लौट रहे व्यक्ति को सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे और स्ट्रीट लाइट की मांग को लेकर दो घंटे चक्काजाम किया।

विज्ञापन
Korba: Speeding Car Runs Over Cyclist, Killing Him on the Spot; Angry Villagers Block Road for Two Hours
हादसे के बाद मौके पर मौजूद भीड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम खेरभावना के पास सोमवार देर रात तेज रफ्तार अज्ञात कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने करीब दो घंटे तक चक्काजाम कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक साइकिल से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

विज्ञापन


मृतक की पहचान सुरेंद्र सिंह कंवर (47) पिता स्वर्गीय दुबराज सिंह कंवर, निवासी ग्राम कनबेरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह कोरबा से अपना काम निपटाकर साइकिल से गृह ग्राम कनबेरी लौट रहे थे। इसी दौरान खेरभावना के पास अज्ञात कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: धमतरी: शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, शिक्षा विभाग ने लिया सख्त एक्शन, तत्काल प्रभाव से निलंबित
विज्ञापन
विज्ञापन


घटना की सूचना मिलते ही उरगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। फरार अज्ञात कार और उसके चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। करीब दो घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस के समझाने और तत्काल सहायता राशि के रूप में 25 हजार रुपए देने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि खेरभावना के पास सड़क पर अंधेरा रहता है और स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण आए दिन हादसे होते हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द स्ट्रीट लाइट लगाने और तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की मांग की है। उरगा थाना प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात कार चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed