कोरबा: बेटी के जन्म की खुशी मातम में बदली, तालाब में मिली पिता की तैरती लाश; जांच में जुटी पुलिस

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घटनास्थल के पास ही लावारिस हालत में एक मोटरसाइकिल भी खड़ी मिली है, जिससे मृतक की पहचान में मदद मिली। सूचना मिलते ही पाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर जांच शुरू की।मृतक की पहचान 34 वर्षीय संजय कुमार श्याम के रूप में हुई है, जो ग्राम लिटियाखार का निवासी है और वर्तमान में हरदीबाजार में रहता था। बताया जा रहा है कि संजय ने अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए पाली के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने बड़ा ऑपरेशन होने की बात कही थी, जिससे वह काफी चिंतित और परेशान था। इसी बीच प्रसव के दौरान उसकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया, जिससे घर में खुशी का माहौल था। लेकिन तालाब में संजय की लाश मिलने की खबर से खुशी मातम में बदल गई।बताया जा रहा है कि संजय ने पत्नी के ऑपरेशन के लिए पैसों की व्यवस्था भी कर ली थी। बताया जा रहा है कि वह लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहा था और आर्थिक व मानसिक तनाव में था। आशंका जताई जा रही है कि तालाब शौच करने गया होगा इस दौरान कोई घटना घटी हो वही दूसरा आशंका जताया जा रहा है कि तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया हो सकता है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।पाली थाना प्रभारी मनोज कौशिक ने बताया कि मृतक की पहचान हो गई है, परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यह हादसा है या आत्महत्या, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने तालाब के पास मिली मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई जारी है।