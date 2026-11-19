पंचकूला सिविल अस्पताल में गुरुवार को नर्सिंग अधिकारियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पूरे दिन की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है और मरीज बिना इलाज कराए लौटने लगे हैं। सुबह से ही अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ लगी रही। बता दें की अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर नर्सिंग स्टाफ के छह अधिकारियों को निलंबित किया गया था जिस वजह से ये हड़ताल की गई।