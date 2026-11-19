Chd-Punjab Big News: हाईकोर्ट ने पीसीएस परीक्षा पर लगाई रोक, पटियाला में ढहा पुल; पंजाब में बढ़ने लगी ठंड
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 19 Nov 2026 05:01 PM IST
सार
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पीसीएस परीक्षा की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। पंजाब के पटियाला में गुरुवार सुबह एक पुल ढह गया। पंजाब में सुबह-शाम अब ठंड बढ़ने लगी है। चंडीगढ़-पंजाब की बड़ी खबरें
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विस्तार
आप ने चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव के लिए कमर कस ली है। पंचकूला सिविल अस्पताल में गुरुवार को पूरा दिन नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन किया जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंजाब के पटियाला में 10 साल पहले बना पुल ढह गया। पढ़ें चंडीगढ़-पंजाब की बड़ी खबरें।
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पीसीएस परीक्षा 2025 पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) भर्ती को लेकर उठे विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चयन पर रोक लगा दी है। साथ ही पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) से भर्ती से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। 26 अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका में परीक्षा की निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। पढ़ें पूरी खबर
पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) भर्ती को लेकर उठे विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चयन पर रोक लगा दी है। साथ ही पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) से भर्ती से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। 26 अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका में परीक्षा की निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। पढ़ें पूरी खबर
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पटियाला में ढहा पुल
पटियाला बाईपास पर भाखड़ा मेन लाइन नहर पर बना करीब 60 मीटर लंबा स्टील पुल बुधवार सुबह अचानक ढह गया। सुबह करीब छह बजे हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुल के गिरने से यातायात प्रभावित हुआ, हालांकि एनएचएआई की टीम ने तत्काल वाहनों को सर्विस रोड की तरफ डायवर्ट कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पढ़ें पूरी खबर
पटियाला बाईपास पर भाखड़ा मेन लाइन नहर पर बना करीब 60 मीटर लंबा स्टील पुल बुधवार सुबह अचानक ढह गया। सुबह करीब छह बजे हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुल के गिरने से यातायात प्रभावित हुआ, हालांकि एनएचएआई की टीम ने तत्काल वाहनों को सर्विस रोड की तरफ डायवर्ट कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पढ़ें पूरी खबर
पंजाब में बढ़ने लगी ठंड
पंजाब-चंडीगढ़ में रात की ठंड बढ़ने लगी है। फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है, जो शिमला के 7.6 डिग्री तापमान के लगभग बराबर है। चंडीगढ़ में भी 21 नवंबर से दिन के तापमान में चार डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान है। वहीं, पंजाब में सुबह घनी धुंध का दौर शुरू होने वाला है। पढ़ें पूरी खबर
पंजाब-चंडीगढ़ में रात की ठंड बढ़ने लगी है। फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है, जो शिमला के 7.6 डिग्री तापमान के लगभग बराबर है। चंडीगढ़ में भी 21 नवंबर से दिन के तापमान में चार डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान है। वहीं, पंजाब में सुबह घनी धुंध का दौर शुरू होने वाला है। पढ़ें पूरी खबर
आप ने नगर निगम चुनाव के लिए कसी कमर
आम आदमी पार्टी (आप) ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र तैयार करने के उद्देश्य से 14 सदस्यीय घोषणापत्र समिति का गठन किया है। पार्टी की ओर से 19 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार समिति तत्काल प्रभाव से काम शुरू करेगी। पढ़ें पूरी खबर
आम आदमी पार्टी (आप) ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र तैयार करने के उद्देश्य से 14 सदस्यीय घोषणापत्र समिति का गठन किया है। पार्टी की ओर से 19 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार समिति तत्काल प्रभाव से काम शुरू करेगी। पढ़ें पूरी खबर
पंचकूला सिविल अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन
पंचकूला सिविल अस्पताल में गुरुवार को नर्सिंग अधिकारियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पूरे दिन की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है और मरीज बिना इलाज कराए लौटने लगे हैं। सुबह से ही अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ लगी रही। बता दें की अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर नर्सिंग स्टाफ के छह अधिकारियों को निलंबित किया गया था जिस वजह से ये हड़ताल की गई। पढ़ें पूरी खबर
पंचकूला सिविल अस्पताल में गुरुवार को नर्सिंग अधिकारियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पूरे दिन की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है और मरीज बिना इलाज कराए लौटने लगे हैं। सुबह से ही अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ लगी रही। बता दें की अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर नर्सिंग स्टाफ के छह अधिकारियों को निलंबित किया गया था जिस वजह से ये हड़ताल की गई। पढ़ें पूरी खबर