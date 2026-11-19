स्कूल के प्रिंसिपल संदीप कुमार के मुताबिक, छात्र दिवाली की दस दिन की छुट्टियों में घर गया था और कुछ दिन पहले ही हॉस्टल लौटा था। बीती रात उसका शव हॉस्टल में रस्सी से लटका मिला। छात्र को तत्काल नजदीकी घरोटा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रिंसिपल ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस और चंडीगढ़ स्थित उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। विद्यालय स्तर पर गठित कमेटी भी मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ मुख्यालय से उच्चस्तरीय अधिकारियों के भी स्कूल पहुंचने की सूचना है।

पठानकोट जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नाजोचक में आठवीं कक्षा के एक 14 वर्षीय छात्र का हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र का शव हॉस्टल में रस्सी से लटका हुआ मिला। घटना बीती रात करीब 12:40 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

हॉस्टल की तरफ नहीं लगे हैं सीसीटीवी कैमरे

प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन हॉस्टल की तरफ कैमरे नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घरोटा पुलिस चौकी से जांच के लिए पहुंचे एएसआई बोधराज के अनुसार, मृतक छात्र गांव डल्ला बलीम का रहने वाला है। शुरुआती जांच में मामला रस्सी से लटककर आत्महत्या किए जाने का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने छात्र के परिजनों को सूचना दे दी है। वहीं, हॉस्टल स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।