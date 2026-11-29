एक महीने पहले ही काम पर आया था युवक

दुकान मालिक ने बताया कि अनिकेत एक महीने से ही काम पर आया था और दुकान में ही रुका करता था। मृतक के पिता रामचरन ने बताया कि अनिकेत दुकान पर एक महीने से कम कर रहा था। वह अपने चार भाइयों में छोटा था।



पिता ने किसी भी रंजिश होने से इन्कार किया है। न ही किसी पर कोई आरोप लगाया है। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर कब्जे में लिया है। सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।