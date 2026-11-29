सीतामढ़ी से पटना की ओर जा रही एक यात्री बस में शनिवार दोपहर अचानक आग लगने से इलाके में अफरातफरी मच गई। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग-22 (एनएच-22) पर मुजफ्फरपुर जिले के रामपुरहरि थाना क्षेत्र के पास दोपहर करीब तीन बजे हुई।

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प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के अनुसार, बस सामान्य गति से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक इंजन वाले हिस्से से हल्का धुआं उठता दिखाई दिया। चालक और यात्रियों को कुछ समझ आता, इससे पहले ही धुआं घना हो गया और इंजन से आग की तेज लपटें निकलने लगीं। आग की लपटें उठते ही बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। सभी जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकलने की कोशिश करने लगे।

यात्रियों की तत्परता से टला बड़ा हादसा, सभी सुरक्षित

जिस समय बस के इंजन में आग लगी, उस वक्त वाहन में 30 से अधिक यात्री सवार थे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए चालक ने सूझबूझ दिखाई और बस को तुरंत सड़क किनारे रोककर दरवाजे खुलवा दिए। यात्रियों ने भी बिना देर किए तेजी से बस से नीचे उतरकर सुरक्षित दूरी बना ली।

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गनीमत रही कि सभी यात्री समय रहते बाहर निकल आए और इस भयावह हादसे में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। यदि बस को समय पर नहीं रोका गया होता या यात्रियों को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता, तो यह घटना बड़े हादसे में बदल सकती थी।

पुलिस और ग्रामीणों की सक्रियता, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना की जानकारी मिलते ही रामपुरहरि थाना क्षेत्र की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से राहत और बचाव कार्य संभाला तथा यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पुलिस और ग्रामीणों के त्वरित तालमेल से सड़क पर जाम और किसी अन्य अप्रिय स्थिति को नियंत्रित किया गया। इस बीच, जलती हुई बस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आए हैं। इन वीडियो में सड़क किनारे धू-धू कर जलती बस और उसके आसपास जुटी भीड़ दिखाई दे रही है। यह दृश्य देखकर राहगीरों के भी होश उड़ गए।

शॉर्ट सर्किट की आशंका, प्रशासन ने शुरू की जांच

प्रारंभिक तौर पर आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को मुख्य कारण माना जा रहा है। लंबे सफर के दौरान इंजन या वायरिंग में तकनीकी खराबी के कारण चिंगारी निकलने और फिर आग लगने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय पुलिस और संबंधित विभागों की ओर से मामले की जांच की जा रही है, ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। साथ ही, यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर व्यावसायिक वाहनों की तकनीकी फिटनेस और वायरिंग की नियमित जांच को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।

फिलहाल राहत की बात यह है कि इतनी बड़ी आग लगने के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्री सुरक्षित हैं।