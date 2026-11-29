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कर्णप्रयाग। नगर क्षेत्र में सुरक्षित यातायात को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग में वाहनों के दस्तावेज, दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट, वाहनों में ओवरलोडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव आदि चीजों की जांच की गई। चेकिंग में यातायात के नियमों का पालन न करने पर एमवी एक्ट पर एक चालानी कार्रवाई की गई। उनसे 500 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। एएसआई अनिल आगरी ने बताया कि इस दौरान चालकों की समस्याएं भी सुनी गईं। संवाद

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