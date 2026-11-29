यातायात नियमों का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन कार्रवाई के दौरान मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। शहडोल आरपीएफ इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी की एक सलाह इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बच्चों के सामने उनके अभिभावकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की सीख दी है। उनकी इस बात की लोग खूब सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था तब सिग्नल में खड़े एक पिता और पुत्र के साथ हो रही घटना को देख मुझे तकलीफ हुई और मैं अपने विचार सामने रख दिए, उन्होंने घटना को देखा और वीडियो के माध्यम से उसमें अपने विचार रखे।



विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि वह एक दिन शहडोल से बाहर थे तभी दूसरे जिले में रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक पिता पर पड़ी, जो अपने बच्चे को बाइक पर पीछे बैठाकर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा था। तभी वहां मौजूद एक ट्रैफिक कर्मी उस पिता को बच्चे के सामने डांट रहा था। यह देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने महसूस किया कि इस तरह की स्थिति का बच्चे के मन पर असर पड़ सकता है।



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इंस्पेक्टर तिवारी का कहना है कि हर बच्चे के लिए उसका पिता हीरो होता है। ऐसे में यदि बच्चा अपनी आंखों के सामने पिता को किसी के द्वारा डांट खाते देखता है, तो उसके मन में क्या गुजरती होगी, इस बात को समझना चाहिए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर समझाइश देना और नियमानुसार कार्रवाई करना जरूरी है, लेकिन बच्चे के सामने पिता को अपमानित करने से बचना चाहिए।



उन्होंने बताया कि इसी घटना को देखने के बाद उन्होंने यह वीडियो बनाया, ताकि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों तक यह संदेश पहुंचे कि नियमों के पालन के साथ व्यवहार में संवेदनशीलता भी जरूरी है। वर्दी में रहते हुए एक अधिकारी की ओर से उठाए गए इस मानवीय पहलू की खूब तारीफ हो रही है। उनकी सलाह ने पुलिस की कार्यप्रणाली में संवेदनशील व्यवहार की जरूरत को एक बार फिर सामने रखा है।



शहडोल ट्रैफिक टीआई अमित विश्वकर्मा ने बताया कि मैंने भी यह वीडियो देखा है, मुझे भी यह वीडियो पसंद आया। हालांकि हमारे जिले में सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मी की वाणी मीठी रहती है, वह कभी भी किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करते। हालांकि यह घटना किसी दूसरे जिले की देख कर आरपीएफ इंस्पेक्टर ने अपने विचार रखे हैं, उनके विचार बिल्कुल सही है। हमारे पूरा प्रयास रहता है कि हमारे जिले की ट्रैफिक पुलिस लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें।