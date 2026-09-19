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अटारी में पकड़े गए हथियार: सीमा पार से ड्रोन में आई थी खेप, खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाकर मिली सफलता

Sat, 19 Sep 2026 10:49 AM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 19 Sep 2026 10:49 AM IST
सार

हथियारों की यह खेप अटारी स्टेडियम के पास खेतों में छिपाकर रखी गई थी। मौके पर हथियारों के साथ दो ड्रोन भी मिले हैं। 

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Consignment of weapons seized at Attari
अटारी में हथियार बरामद - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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अटारी इलाके में पाकिस्तान तस्करों की ओर से  ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप भेजी गई। जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने अटारी स्टेडियम के पास खेतों से पांच पिस्तौल, मैगजीन समेत 35 जिंदा कारतूस और दो ड्रोन बरामद किए हैं। फिलहाल किसी भी आरोपी को नहीं गिरफ्तार किया गया है। 

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इस मामले मेंअज्ञात लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय वायुयान अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।एएसआई रशपाल सिंह ने बताया कि वह टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी  दौरान एक विशेष मुखबिर ने सूचना दी कि पाकिस्तान में बैठे तस्करों ने ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप सीमा पार से अटारी इलाके में भेजी है। 
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हथियारों की यह खेप अटारी स्टेडियम के पास खेतों में छिपाकर रखी गई है। सूचना मिलने के बाद  टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो हथियारों और कारतूसों के साथ दो ड्रोन बरामद हुए। 
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बरामद खेप में पांच पिस्तौल, मैगजीन समेत 35 जिंदा कारतूस शामिल हैं। साथ ही  मौके से  दो ड्रोन भी मिले हैं, जिनके जरिए हथियारों की खेप पाकिस्तान से भारतीय सीमा में पहुंचाए गई थी। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पाकिस्तान में बैठे तस्करों ने हथियारों की खेप किसके लिए भेजी थी और भारतीय सीमा में इसे लेने कौन पहुंचने वाला था। 

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