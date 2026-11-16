पंजाब: पठानकोट में बंदूक की नोक पर लूटी एक्सयूवी कार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

आतंकी साजिश की आशंका और जांच

सुरक्षा एजेंसियां इस पहलू से भी जांच कर रही हैं कि कहीं आरोपियों का किसी बड़ी आपराधिक या आतंकी साजिश से संबंध तो नहीं है। पठानकोट जिला सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और यहां कई महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान स्थित हैं। ऐसे में, बंदूक की नोक पर वाहन छीनने की घटना को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं। कार मालिक के पठानकोट के सीमावर्ती क्षेत्र का निवासी होने की बात भी सामने आई है। इस घटना ने कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस के नाक तले हुई इस वारदात से सुरक्षा प्रबंधों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

कया बोले एसएसपी?

पठानकोट के एसएसपी मनप्रीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि डाउनटाउन इलाके से बंदूक की नोक पर सफेद रंग की कार (नंबर पीबी35एए-9902) छीनी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, छीनी गई कार कठुआ की ओर नहीं गई, बल्कि उसे गुरदासपुर की ओर जाते हुए देखा गया है। पुलिस को मामले में कुछ अहम सुराग मिले हैं और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। पंजाब और जम्मू-कश्मीर पुलिस के बीच समन्वय स्थापित कर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।