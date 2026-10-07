ट्राइसिटी में बदलेगा माैसम: 11 तक गरज-चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं, 12 से ठंडी होने लगेंगी रातें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 07 Oct 2026 09:55 AM IST
सार
सात और 8 अक्तूबर को चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 9 से 11 अक्तूबर तक भी कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली चमकने के आसार हैं। इस दौरान रात के तापमान में भी धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है।
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विस्तार
चंडीगढ़ में अगले पांच दिन माैसम उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। मंगलवार को दिन गर्म रहा। शहर का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री और न्यूनतम 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों तापमान सामान्य से ऊपर रहे, जबकि कहीं भी बारिश नहीं हुई।
अब मौसम करवट लेने की तैयारी में है। अगले पांच दिन ट्राइसिटी में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 7 से 11 अक्तूबर तक अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री और न्यूनतम 22 से 24 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है।
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अब मौसम करवट लेने की तैयारी में है। अगले पांच दिन ट्राइसिटी में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 7 से 11 अक्तूबर तक अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री और न्यूनतम 22 से 24 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है।
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रात के तापमान में आएगी गिरावट
मौसम विभाग के अनुसार 7 और 8 अक्तूबर को चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 9 से 11 अक्तूबर तक भी कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली चमकने के आसार हैं। इस दौरान रात के तापमान में भी धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है।
पंजाब में 6 और 7 अक्तूबर को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है। 8 अक्तूबर को हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी 6 और 7 अक्तूबर को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना है। 8 और 9 अक्तूबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
पंजाब में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब
मंगलवार को पंजाब के औसत अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई और यह सामान्य के करीब रहा। बठिंडा में सबसे अधिक 36 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक रहा। बठिंडा में न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री दर्ज हुआ।
मौसम विभाग के अनुसार 7 और 8 अक्तूबर को चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 9 से 11 अक्तूबर तक भी कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली चमकने के आसार हैं। इस दौरान रात के तापमान में भी धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है।
पंजाब में 6 और 7 अक्तूबर को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है। 8 अक्तूबर को हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी 6 और 7 अक्तूबर को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना है। 8 और 9 अक्तूबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
पंजाब में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब
मंगलवार को पंजाब के औसत अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई और यह सामान्य के करीब रहा। बठिंडा में सबसे अधिक 36 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक रहा। बठिंडा में न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री दर्ज हुआ।