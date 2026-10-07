ट्राइसिटी में बदलेगा माैसम: 11 तक गरज-चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं, 12 से ठंडी होने लगेंगी रातें

रात के तापमान में आएगी गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार 7 और 8 अक्तूबर को चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 9 से 11 अक्तूबर तक भी कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली चमकने के आसार हैं। इस दौरान रात के तापमान में भी धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है।



पंजाब में 6 और 7 अक्तूबर को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है। 8 अक्तूबर को हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी 6 और 7 अक्तूबर को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना है। 8 और 9 अक्तूबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।



पंजाब में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब

मंगलवार को पंजाब के औसत अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई और यह सामान्य के करीब रहा। बठिंडा में सबसे अधिक 36 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक रहा। बठिंडा में न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री दर्ज हुआ।

