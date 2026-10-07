फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Two man shot dead in tarntaran dead bodies found

तरनतारन में दो युवकों को गोलियों से भूना: पखोपुर गांव में सड़क किनारे मिले शव, देर रात वारदात से दहशत

Wed, 07 Oct 2026 01:40 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, तरनतारन
संवाद न्यूज एजेंसी, तरनतारन Published by: Nivedita Updated Wed, 07 Oct 2026 01:40 PM IST
सार

गुरजिंदर सिंह उर्फ बिल्ला (26) पुत्र कुलवंत सिंह निवासी गांव खारा और पलविंदर सिंह उर्फ पिंदी (23) पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी गांव पखोपुर आपस में परिचित हैं। दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों के गोलियों से छलनी शव बरामद हुए हैं। 

विज्ञापन
Two man shot dead in tarntaran dead bodies found
माैके पर जुटी भीड़ - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चोहला साहिब के अधीन आते गांव पखोपुर में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब सड़क किनारे दो युवकों के खून से लथपथ शव बरामद हुए। दोनों युवकों की गोलियां मारकर हत्या की गई थी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हमलावरों ने दोनों पर करीब 4 से 5 गोलियां दागीं और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए।
विज्ञापन


मृतकों की पहचान गुरजिंदर सिंह उर्फ बिल्ला (26) पुत्र कुलवंत सिंह निवासी गांव खारा और पलविंदर सिंह उर्फ पिंदी (23) पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी गांव पखोपुर के रूप में हुई है। दोनों युवक आपस में परिचित बताए जा रहे हैं। परिवार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दोनों की शादी हो चुकी थी।
विज्ञापन




सड़क किनारे मिले शव
जानकारी के अनुसार वारदात मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। हालांकि दोनों युवकों को किस स्थान पर गोली मारी गई और हत्या के बाद उनके शव सड़क किनारे कैसे पहुंचे, इस संबंध में पुलिस अभी जांच कर रही है। बुधवार सुबह लोगों ने पखोपुर गांव के पास सड़क किनारे दोनों युवकों के शव देखे तो इलाके में हड़कंप मच गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सब-डिवीजन श्री गोइंदवाल साहिब के डीएसपी हरिंदर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू की और आसपास से साक्ष्य जुटाए।

हत्या के कारण और आरोपियों की तलाश
डीएसपी हरिंदर सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हत्या के पीछे क्या कारण रहा और वारदात को अंजाम देने वाले कौन लोग थे, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुरानी रंजिश समेत अन्य कारणों की भी पड़ताल की जा रही है।

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल तरनतारन भेज दिया है। वहीं, मृतकों के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र से अन्य साक्ष्य जुटाने के साथ-साथ वारदात से जुड़े लोगों के बारे में भी जानकारी एकत्र की जा रही है।


डीएसपी ने कहा कि जांच के दौरान जो भी व्यक्ति वारदात में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोहरे हत्याकांड के बाद गांव पखोपुर और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed