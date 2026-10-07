चंडीगढ़ में चला प्रशासन का बुलडोजर: शास्त्री नगर में अवैध मच्छी मार्केट पर कार्रवाई, 40 अवैध ढांचे किए ध्वस्त

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कार्रवाई डीसी निशांत कुमार यादव के निर्देश पर की गई। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण हटाए। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से अवैध कब्जों और बिना अनुमति बनाए गए स्ट्रक्चर के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।शास्त्री नगर में सेक्टर-13 के पास लंबे समय से मच्छी मार्केट संचालित हो रही थी। यहां कई अस्थायी और पक्के ढांचे खड़े कर दिए गए थे। प्रशासन के अनुसार सरकारी जमीन पर बिना अनुमति किए गए ऐसे निर्माण और कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान मार्केट में बने कई ढांचे पूरी तरह तोड़ दिए गए।संपदा विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान करीब 30 से 40 अवैध स्ट्रक्चर ध्वस्त किए। अधिकारियों के अनुसार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।