चंडीगढ़ में चला प्रशासन का बुलडोजर: शास्त्री नगर में अवैध मच्छी मार्केट पर कार्रवाई, 40 अवैध ढांचे किए ध्वस्त
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 07 Oct 2026 01:07 PM IST
सार
शास्त्री नगर में सेक्टर-13 के पास लंबे समय से मच्छी मार्केट संचालित हो रही थी। यहां कई अस्थायी और पक्के ढांचे खड़े कर दिए गए थे। प्रशासन के अनुसार सरकारी जमीन पर बिना अनुमति किए गए ऐसे निर्माण और कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
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विस्तार
चंडीगढ़ प्रशासन के संपदा विभाग ने शास्त्री नगर में अवैध रूप से बनाई गई मच्छी मार्केट के खिलाफ बुधवार को कार्रवाई की। सेक्टर-13 के पास बनी इस मार्केट में अवैध रूप से खड़े किए गए करीब 30 से 40 ढांचों को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया।
कार्रवाई डीसी निशांत कुमार यादव के निर्देश पर की गई। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण हटाए। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से अवैध कब्जों और बिना अनुमति बनाए गए स्ट्रक्चर के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
शास्त्री नगर में सेक्टर-13 के पास लंबे समय से मच्छी मार्केट संचालित हो रही थी। यहां कई अस्थायी और पक्के ढांचे खड़े कर दिए गए थे। प्रशासन के अनुसार सरकारी जमीन पर बिना अनुमति किए गए ऐसे निर्माण और कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान मार्केट में बने कई ढांचे पूरी तरह तोड़ दिए गए।
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संपदा विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान करीब 30 से 40 अवैध स्ट्रक्चर ध्वस्त किए। अधिकारियों के अनुसार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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कार्रवाई डीसी निशांत कुमार यादव के निर्देश पर की गई। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण हटाए। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से अवैध कब्जों और बिना अनुमति बनाए गए स्ट्रक्चर के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
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शास्त्री नगर में सेक्टर-13 के पास लंबे समय से मच्छी मार्केट संचालित हो रही थी। यहां कई अस्थायी और पक्के ढांचे खड़े कर दिए गए थे। प्रशासन के अनुसार सरकारी जमीन पर बिना अनुमति किए गए ऐसे निर्माण और कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान मार्केट में बने कई ढांचे पूरी तरह तोड़ दिए गए।
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संपदा विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान करीब 30 से 40 अवैध स्ट्रक्चर ध्वस्त किए। अधिकारियों के अनुसार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।