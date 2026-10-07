अमृतसर पुलिस ने पकड़े आठ तस्कर: तीन अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क पर वार, अवैध पिस्तौल और कारतूस बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Wed, 07 Oct 2026 02:25 PM IST
सार
गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे हथियार तस्करों के संपर्क में थे। आरोपी इनसे अवैध हथियार हासिल कर आगे आपराधिक तत्वों तक पहुंचाते थे। जांच के दौरान हथियारों की सप्लाई से जुड़े कुछ अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी मिली है।
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विस्तार
अमृतसर जिला शहरी पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े तीन नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 अवैध पिस्तौल और 15 कारतूस बरामद किए हैं।
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प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे हथियार तस्करों के संपर्क में थे। आरोपी इनसे अवैध हथियार हासिल कर आगे आपराधिक तत्वों तक पहुंचाते थे। जांच के दौरान हथियारों की सप्लाई से जुड़े कुछ अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी मिली है।
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पुलिस ने इस संबंध में थाना कैंट, थाना इस्लामाबाद और थाना छेहरटा में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर हथियारों की सप्लाई के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच में हथियार कहां से मंगवाए गए और किन लोगों तक पहुंचाए जाने थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।
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पुलिस के मुताबिक, अवैध हथियारों की सप्लाई और इनके आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल को रोकने के लिए जांच आगे भी जारी रहेगी।