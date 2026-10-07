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भाजपा पर भड़के सीएम मान: सीबीआई रेड पर कहा-डरने वाले नहीं हैं, हम राजनीति को धंधा बनाने नहीं आए हैं

Wed, 07 Oct 2026 11:55 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 07 Oct 2026 11:55 AM IST
सार

धुरी में प्रेस काॅन्फ्रेंस में मान ने कहा कि हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं हैं। हम राजनीति में धंधा करने नहीं आए हैं। सीएम ने एक बार फिर दोहराया कि नशा गुजरात से आ रहा है।

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Punjab CM Bhagwant Mann visit Sangrur today water treatment plant press conference in Dhuri
सीएम भगवंत मान - फोटो : X @BhagwantMann

विस्तार
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पंजाब में सीबीआई रेड को लेकर सीएम भगवंत मान ने भाजपा पर निशाना साधा। धुरी में प्रेस काॅन्फ्रेंस में मान ने कहा कि हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं हैं। हम राजनीति में धंधा करने नहीं आए हैं। सीएम ने एक बार फिर दोहराया कि नशा गुजरात से आ रहा है। चुनाव नजदीक है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। ये भाजपा का पुराना तरीका है। हम भागने वालों में से नहीं हैं। 
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मुख्यमंत्री भगवंत मान आज संगरूर के बारदवाल गांव में एक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे।
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