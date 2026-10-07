भाजपा पर भड़के सीएम मान: सीबीआई रेड पर कहा-डरने वाले नहीं हैं, हम राजनीति को धंधा बनाने नहीं आए हैं

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मुख्यमंत्री भगवंत मान आज संगरूर के बारदवाल गांव में एक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे।

पंजाब में सीबीआई रेड को लेकर सीएम भगवंत मान ने भाजपा पर निशाना साधा। धुरी में प्रेस काॅन्फ्रेंस में मान ने कहा कि हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं हैं। हम राजनीति में धंधा करने नहीं आए हैं। सीएम ने एक बार फिर दोहराया कि नशा गुजरात से आ रहा है। चुनाव नजदीक है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। ये भाजपा का पुराना तरीका है। हम भागने वालों में से नहीं हैं।