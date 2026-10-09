Chd-Pb Big News: पंजाब सरकार के केस से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हटे, गाैरव यादव रेगुलर डीजीपी बने; बड़ी खबरें

पंजाब सीएमओ से जुड़े भ्रष्टाचार केस से जस्टिस शील नागू अलग

पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शील नागू ने खुद को अलग कर लिया है। पंजाब सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पढ़ें पूरी खबर



राजबीर घुमन को राहत नहीं

पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष ड्यूटी पर तैनात अधिकारी राजबीर सिंह घुमन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। घुमन ने सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी और उनके पैतृक आवास पर की गई तलाशी को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति जेएस बेदी ने कहा कि मामला उनकी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि संबंधित प्राथमिकी हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश पर दर्ज की गई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित मंच पर जाने की सलाह दी। पढ़ें पूरी खबर