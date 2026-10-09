Chd-Pb Big News: पंजाब सरकार के केस से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हटे, गाैरव यादव रेगुलर डीजीपी बने; बड़ी खबरें
पंजाब सीएमओ के कथित भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में हलचल रही। सीएम के ओएसडी राजबीर घुमन की याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया और उन्हें उचित मंच पर जाने की सलाह दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शील नागू ने पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। जानें पंजाब चंडीगढ़ की बड़ी खबरें
विस्तार
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने आदेशों की कथित अवहेलना और पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना के मुद्दे को रोस्टर के अनुसार संबंधित पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष ड्यूटी पर तैनात अधिकारी राजबीर सिंह घुमन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। पंजाब सरकार ने गाैरव यादव का प्रदेश का रेगुलर डीजीपी नियुक्त कर दिया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें
पंजाब सीएमओ से जुड़े भ्रष्टाचार केस से जस्टिस शील नागू अलग
पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शील नागू ने खुद को अलग कर लिया है। पंजाब सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पढ़ें पूरी खबर
राजबीर घुमन को राहत नहीं
पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष ड्यूटी पर तैनात अधिकारी राजबीर सिंह घुमन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। घुमन ने सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी और उनके पैतृक आवास पर की गई तलाशी को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति जेएस बेदी ने कहा कि मामला उनकी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि संबंधित प्राथमिकी हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश पर दर्ज की गई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित मंच पर जाने की सलाह दी। पढ़ें पूरी खबर
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया भुगतान से जुड़े मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट के आदेशों की कथित अवहेलना और पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना के मुद्दे पर अदालत ने मामले को रोस्टर के अनुसार संबंधित पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी खबर
चंडीगढ़ में गन पॉइंट पर लूटी कार, पुलिस बीट बॉक्स के सामने वारदात
चंडीगढ़ में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस बीट बॉक्स के सामने ही गन पॉइंट पर कार लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। सेक्टर-46 में वीरवार देर रात करीब 11:30 बजे दो हथियारबंद युवकों ने एक व्यक्ति को रोककर उसकी स्विफ्ट कार लूट ली और मौके से फरार हो गए। वारदात पुलिस बीट बॉक्स से महज कुछ दूरी पर मुख्य सड़क पर हुई। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-34 थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पढ़ें पूरी खबर
गाैरव यादव पंजाब के रेगुलर डीजीपी नियुक्त
गाैरव यादव का पंजाब का रेगुलर डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपीएससी ने सरकार को डीजीपी पर रेगुलर पोस्टिंग के लिए तीन नामों का पैनल भेजा था, जिसमें से सरकार ने यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। पढ़ें पूरी खबर
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सिख युवक मोहनजीत सिंह शेरों से जुड़े कथित पुलिस हिरासत में उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक को नई दिल्ली तलब किया है। पढ़ें पूरी खबर
ट्रेन संचालन पर विवाद, सुपरिंटेंडेंट ने गार्ड के सिर पर मारा डंडा
जालंधर जिले के लोहियां खास रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संचालन को लेकर हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि स्टेशन सुपरिंटेंडेंट यशवंत ने ट्रेन मैनेजर (गार्ड) रवि के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। पढ़ें पूरी खबर