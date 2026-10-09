ट्रेन संचालन पर विवाद: लोहियां खास रेलवे स्टेशन के सुपरिंटेंडेंट ने गार्ड के सिर पर मारा डंडा, वीडियो वायरल

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घटना के दौरान ट्रेन मैनेजर के हाथ से मोबाइल फोन गिर गया। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए फिरोजपुर रेल मंडल के डिवीजनल ऑपरेशनल मैनेजर (डीओएम) गुरशरण पाठक ने दोनों कर्मचारियों को तलब किया है। वहीं, जीआरपी ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।जानकारी के मुताबिक, जम्मू जा रही ईंधन से भरी बीटीपीएन ट्रेन सुबह करीब 11 बजे लोहियां खास रेलवे स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन को आगे रवाना करने या रोकने को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं मिल रहे थे। ट्रेन मैनेजर रवि और लोको पायलट ज्ञान प्रकाश ने वॉकी-टॉकी के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिलने के कारण असमंजस की स्थिति बनी रही।इसके बाद ट्रेन मैनेजर स्टेशन सुपरिंटेंडेंट यशवंत के पास पहुंचे और ट्रेन रोकने के संबंध में आधिकारिक जानकारी मांगी। आरोप है कि इसी बात पर स्टेशन सुपरिंटेंडेंट भड़क गए और उन्होंने डंडे से हमला कर दिया। घटना के बाद स्टेशन पर हंगामा मच गया और जम्मू जाने वाला बीटीपीएन रैक भी लोहियां स्टेशन पर खड़ा रहा। फिलहाल, मामले की विभागीय जांच जारी है।