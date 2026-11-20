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पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जालंधर में सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी हैं। डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों शुक्रवार को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परगट सिंह के घर पहुंचे। वहीं पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अब कनाडा में मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है।