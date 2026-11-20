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चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चंडीगढ़ में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आयोग के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। सरकारी मशीनरी और चुनाव प्रचार से जुड़े कार्य भी आचार संहिता के दायरे में आ जाएंगे।चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वीरवार को राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव की अध्यक्षता में यूटी स्टेट गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक हुई। इसमें होम सेक्रेटरी मंदीप सिंह बराड़ और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों और विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की गई। राज्य चुनाव आयोग के सचिव ने चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने, मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने और सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी चर्चा हुई।डॉ. विजय देव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके लिए विशेष सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र मतदाता को बिना किसी असुविधा के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर देना है। इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं, ताकि मतदान के दिन अंतिम समय में किसी तरह की दिक्कत न आए।राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि नगर निगम चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से करवाना आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी तालमेल बनाए रखने तथा चुनाव प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से करवाना आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी तालमेल बनाए रखने तथा चुनाव प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे करने के निर्देश दिए।