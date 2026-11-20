चंडीगढ़ निगम चुनाव का एलान आज: चुनाव आयोग ने बुलाई बैठक, घोषणा के साथ लागू होगी आचार संहिता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 20 Nov 2026 08:24 AM IST
सार
चंडीगढ़ नगर निगम के आम चुनाव दिसंबर 2026 में होंगे। आज चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मतदान की तारीख, नामांकन दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख की घोषणा करेंगे।
विज्ञापन
विस्तार
चंडीगढ़ नगर निगम का चुनावी बिगुल आज बज जाएगा। राज्य चुनाव आयोग की ओर से निगम के आम चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विजय कुमार देव सुबह 11:30 बजे यूटी स्टेट गेस्ट हाउस में चुनाव की तारीखों और अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी देंगे।
घोषणा के साथ लागू होगी आचार संहिता
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चंडीगढ़ में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आयोग के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। सरकारी मशीनरी और चुनाव प्रचार से जुड़े कार्य भी आचार संहिता के दायरे में आ जाएंगे।
मतदान केंद्रों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक की तैयारी
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वीरवार को राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव की अध्यक्षता में यूटी स्टेट गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक हुई। इसमें होम सेक्रेटरी मंदीप सिंह बराड़ और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों और विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की गई। राज्य चुनाव आयोग के सचिव ने चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने, मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने और सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी चर्चा हुई।
विज्ञापन
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को मिलेगी प्राथमिकता
डॉ. विजय देव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके लिए विशेष सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र मतदाता को बिना किसी असुविधा के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर देना है। इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं, ताकि मतदान के दिन अंतिम समय में किसी तरह की दिक्कत न आए।
पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव करवाना प्राथमिकता
राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि नगर निगम चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से करवाना आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी तालमेल बनाए रखने तथा चुनाव प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से करवाना आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी तालमेल बनाए रखने तथा चुनाव प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
घोषणा के साथ लागू होगी आचार संहिता
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चंडीगढ़ में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आयोग के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। सरकारी मशीनरी और चुनाव प्रचार से जुड़े कार्य भी आचार संहिता के दायरे में आ जाएंगे।
विज्ञापन
मतदान केंद्रों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक की तैयारी
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वीरवार को राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव की अध्यक्षता में यूटी स्टेट गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक हुई। इसमें होम सेक्रेटरी मंदीप सिंह बराड़ और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों और विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की गई। राज्य चुनाव आयोग के सचिव ने चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने, मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने और सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी चर्चा हुई।
विज्ञापन
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को मिलेगी प्राथमिकता
डॉ. विजय देव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके लिए विशेष सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र मतदाता को बिना किसी असुविधा के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर देना है। इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं, ताकि मतदान के दिन अंतिम समय में किसी तरह की दिक्कत न आए।
पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव करवाना प्राथमिकता
राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि नगर निगम चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से करवाना आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी तालमेल बनाए रखने तथा चुनाव प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से करवाना आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी तालमेल बनाए रखने तथा चुनाव प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे करने के निर्देश दिए।