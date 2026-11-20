डिब्रूगढ़ जेल में रखने पर भी सवाल

अमृतपाल सिंह को लेकर कैप्टन का तर्क है कि यदि किसी व्यक्ति की विचारधारा से सरकार को आपत्ति है तो उसका मुकाबला राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर होना चाहिए। केवल जेल में बंद कर देने से विचारधारा समाप्त नहीं होती। उन्होंने अमृतपाल को पंजाब से हजारों किलोमीटर दूर असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखने पर भी सवाल उठाए।



अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जेल में रहते हुए खडूर साहिब सीट से जीत दर्ज की थी। उनकी जीत ने पंजाब में उनके समर्थन के सामाजिक और राजनीतिक आधार को भी उजागर किया था। कैप्टन ने यह संकेत भी दिया कि स्थापित राजनीतिक दलों से युवाओं की निराशा के कारण नए चेहरों और विचारों को जगह मिल रही है।



बंदी सिखों की रिहाई पर बहस को दी हवा

जगतार सिंह हवारा का मामला और भी संवेदनशील है। हवारा को बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने उन्हें मृत्युदंड सुनाया था, जिसे 2010 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया। कैप्टन का कहना है कि जब कोई व्यक्ति 31 साल जेल में बिता चुका है तो उसकी कैद और रिहाई के सवाल पर मानवीय दृष्टिकोण से भी विचार होना चाहिए। हालांकि कानूनी रूप से उम्रकैद का अर्थ 14 या 20 साल बाद स्वतः रिहाई नहीं होता, लेकिन कैप्टन ने इस मामले को न्याय और मानवाधिकारों के व्यापक संदर्भ में उठाकर बंदी सिखों की रिहाई की पुरानी बहस को फिर चर्चा में ला दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू इन बयानों का समय है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ ही दिन बाद कैप्टन का अमृतपाल और हवारा जैसे मामलों पर खुलकर बोलना कई सवाल पैदा करता है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने पंजाब में नशे, गैंगस्टरवाद और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जैसी चुनौतियों का मुद्दा उठाया था। अब उनके ताजा बयानों में सिख समुदाय से जुड़े संवेदनशील मुद्दों और मानवीय अधिकारों पर जोर दिखाई दे रहा है। इसे केवल विचारों में बदलाव मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कैप्टन अब पंजाब की राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान और अलग राजनीतिक दृष्टिकोण को सामने रख रहे हैं।



भाजपा की कार्यशैली पर जता चुके हैं नाराजगी

दरअसल, भाजपा में शामिल होने के बाद से ही कैप्टन की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सितंबर 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कैप्टन को उम्मीद थी कि पार्टी पंजाब में उनके राजनीतिक अनुभव और सिख समुदाय में उनकी स्वीकार्यता का लाभ उठाएगी। लेकिन हालिया साक्षात्कार में उन्होंने भाजपा की कार्यशैली को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उनका कहना था कि पार्टी में शामिल होने के बाद पंजाब की राजनीति और नीतियों को लेकर उनसे अपेक्षित संवाद नहीं किया गया। उन्होंने कांग्रेस में सोनिया गांधी के साथ अपने पुराने राजनीतिक अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां नेताओं से बातचीत और सलाह-मशविरा होता था, जबकि भाजपा में पंजाब के मामलों पर उनसे गंभीर चर्चा नहीं हुई। यह टिप्पणी भाजपा के भीतर कैप्टन की वास्तविक भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों को और महत्वपूर्ण बना देती है।



कैप्टन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर पंजाब के मुद्दे उठा रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के संगठनात्मक कामकाज और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल भी कर रहे हैं। उनकी राजनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के संभावित गठबंधन से जुड़ा है। कैप्टन लंबे समय से दोनों दलों के बीच दोबारा राजनीतिक समझौते की वकालत करते रहे हैं। वर्ष 2020 में कृषि कानूनों के विवाद के बाद भाजपा और अकाली दल का करीब ढाई दशक पुराना गठबंधन टूट गया था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच नजदीकी की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है।