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तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए देश की विविध लोककलाओं की झलक देखने को मिलेगी।



कार्निवल में मनोरंजन के साथ-साथ नागरिकों को विभिन्न सामाजिक विषयों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष स्टॉल भी लगाए गए हैं। इन स्टॉल के माध्यम से लोगों को उपयोगी जानकारियां दी जा रही हैं। आयोजन का उद्देश्य शहरवासियों को मनोरंजन उपलब्ध कराने के साथ देश की सांस्कृतिक विविधता से रूबरू कराना और सामाजिक जागरूकता का संदेश देना है। तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए देश की विविध लोककलाओं की झलक देखने को मिलेगी।कार्निवल में मनोरंजन के साथ-साथ नागरिकों को विभिन्न सामाजिक विषयों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष स्टॉल भी लगाए गए हैं। इन स्टॉल के माध्यम से लोगों को उपयोगी जानकारियां दी जा रही हैं। आयोजन का उद्देश्य शहरवासियों को मनोरंजन उपलब्ध कराने के साथ देश की सांस्कृतिक विविधता से रूबरू कराना और सामाजिक जागरूकता का संदेश देना है।

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चंडीगढ़ में शुक्रवार को तीन दिवसीय चंडीगढ़ कार्निवल का आगाज हो गया। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर कार्निवल का उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजन स्थल पर उत्साह और रौनक देखने को मिली। कार्निवल को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी की गई थीं।