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जीरा की सेठी बेकरी में फूड सेफ्टी विभाग का छापा, मिली गंदगी
फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने जीरा स्थित सेठी बेकरी पर छापेमारी की। मालूम हो कि पहले भी सेठी बेकरी पर दबिश देकर उसे चेतावनी दी थी। अब फिर छापामारी की तो वही गंदगी दोबारा मिली है। विभाग ने नियमों की लगातार अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए बेकरी संचालकों के खिलाफ दोबारा कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सेठी बेकरी का निरीक्षण किया था। उस दौरान खाद्य पदार्थों को तैयार करने और स्टोर करने के स्थानों पर सफाई की उचित व्यवस्था नहीं पाई गई थी। विभाग ने कमियों को दूर करने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए थे।
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