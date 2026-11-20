विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में वर्ष 2025-26 के दौरान 1.82 लाख चारपहिया वाहनों की बिक्री हुई। वहीं, पूरे साल में 6.10 लाख बाइक और स्कूटर बिके। व्यावसायिक वाहनों की बिक्री 23 हजार यूनिट तक पहुंच गई जबकि तीन पहिया वाहनों की 5 हजार यूनिट बिकीं। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में निजी इस्तेमाल के साथ-साथ व्यावसायिक जरूरतों के लिए भी वाहनों की खरीद बढ़ रही है।वर्ष 2025-26 के दौरान हरियाणा में 3.09 लाख चारपहिया और 6.21 लाख दोपहिया वाहन बिके। हिमाचल प्रदेश में 54 हजार चारपहिया और 63 हजार दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई। जम्मू-कश्मीर में 66 हजार चारपहिया और 73 हजार दोपहिया वाहन बिके। चारपहिया वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, जहां पूरे साल में 5.64 लाख वाहन बिके।प्रदेश में शहरीकरण के साथ लोगों की आय भी बढ़ रही है। खासकर एसयूवी गाड़ियों की बिक्री में उछाल आया है। ऑटो लोन और आसान किस्तों की सुविधा ने भी आम लोगों के लिए बाइक, स्कूटर और कार खरीदना आसान बना दिया है।प्रदेश में वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ प्रदूषण भी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है ताकि पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि, अभी अपेक्षा के मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं। प्रदेश में वर्ष 2025 के दौरान 8,367 इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जो पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में काफी कम हैं। सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति का भी विस्तार किया है।