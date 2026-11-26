रोपड़ में भीषण हादसा: रेत से भरे ओवरलोड ट्रेलर ने आठ कारों को मारी टक्कर, कार पर पलटा; तीन युवकों की माैत
संवाद न्यूज एजेंसी, रोपड़ Published by: Nivedita Updated Thu, 26 Nov 2026 05:28 PM IST
सार
रोपड़ में भरतगढ़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की माैत हो गई। हादसा खनन सामग्री ले जा रहे ओवरलोडेड ट्रेलर से हुआ।
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विस्तार
भरतगढ़ के पास नंगल-रूपनगर नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की माैत हो गई। खनन सामग्री ले जा रहे एक ओवरलोड ट्रेलर ने आठ कारों को टक्कर मार दी।
इनमें से एक कार ट्रेलर के नीचे फंस गई और बुरी तरह कुचली गई। दिल्ली रजिस्ट्रेशन नंबर वाली इस कार में सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।
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इनमें से एक कार ट्रेलर के नीचे फंस गई और बुरी तरह कुचली गई। दिल्ली रजिस्ट्रेशन नंबर वाली इस कार में सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।
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